ANÁLISIS | Trump y Johnson construyen una alianza sobre la falsedad de las elecciones robadas

Algunas ciudades o jurisdicciones permiten a los no ciudadanos votar en elecciones no federales, por ejemplo, para puestos en consejos escolares. Pero la ley federal prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones federales y los que lo hacen se arriesgan a multas, penas de prisión y deportación. Dados estos castigos, muchos grupos de defensa del derecho al voto consideran que no hay un problema generalizado que abordar.

