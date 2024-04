La música de Taylor Swift regresa a TikTok antes del lanzamiento de su más reciente álbum

No está claro qué términos se cumplieron tras el regreso de Swift a TikTok. Los portavoces de Universal Music Group, TikTok y Taylor Swift no respondieron a una solicitud de comentarios. La música de otros artistas de Universal aún no aparece en la plataforma.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.