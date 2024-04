Misteriosos símbolos hallados cerca de huellas arrojan luz sobre el conocimiento de los dinosaurios por parte de los antiguos humanos, según los científicos

Hay otros yacimientos, según Troiano, con petroglifos en las proximidades de huellas de dinosaurio —en Estados Unidos y Polonia—, pero no muestran “ni de lejos el mismo nivel de intencionalidad”, dijo. La intencionalidad se define no sólo por la proximidad de los dibujos a las huellas, sino también por si se solapan o no con ellas. Si no se solapan, sugiere “reflexión” por parte de los creadores, sugiere el estudio.

“La gente suele pensar que los indígenas no eran conscientes de su entorno o que no tenían ningún tipo de espíritu científico o curiosidad”, dice Leonardo Troiano, coautor del estudio y arqueólogo del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasilia. “Pero eso no es cierto. Está muy claro que les interesaban las huellas. Nunca sabremos si conocían los dinosaurios, pero está claro que sentían curiosidad por las huellas y pensaban que eran significativas de alguna manera”.

