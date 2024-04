OPINIÓN | ¿Qué quiere realmente Irán?

Entonces, a pesar de que el presidente Joe Biden llamó a Netanyahu el sábado por la noche para decirle que el ataque de Irán no había tenido éxito y que Estados Unidos no apoyaría ningún contraataque, difícilmente sería propio de Netanyahu no responder de alguna manera contra Irán.

Los objetivos de los ayatolás son tres: expulsar a Estados Unidos de Medio Oriente, reemplazar a Israel con Palestina y derribar el orden mundial liderado por Estados Unidos, según el experto en Irán Karim Sadjadpour, a quien entrevisté recientemente para el podcast de Audible “In the Room with Peter Bergen”. Estos no son objetivos modestos, pero Sadjadpour dijo que no se puede subestimar el fervor revolucionario de los líderes de Irán.

