El reloj de oro que usó el pasajero más rico del Titanic se vendió en subasta por la cifra récord de casi US$ 1,5 millones

Los gemelos de John Jacob Astor IV y el plano del alojamiento de primera clase del Titanic también están en oferta en la subasta del sábado. Se espera que los gemelos se vendan por entre £ 5.000 y £ 8.000 (US$ 6.250- US$ 10.000) y el plano de alojamiento por entre £ 20.000 y £ 30.000 (US$ 25.000 – US$ 37.500).

Se esperaba que la maleta alcanzar un valor entre £ 100.000-£ 120.000 (US$ 125.000 – US$ 150.000 respectivamente), según Andrew Aldridge, el gerente de la casa de subastas Henry Aldridge & Son. Se vendió finalmente en £ 360.000 (US$ 451.000).

