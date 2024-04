Las bandas expulsaron al gobierno de Haití. Un líder criminal buscado por el FBI afirma que están liberando al país

Hasta ahora, Estados Unidos ha tratado de eludir cualquier implicación militar en Haití. Más bien, el Secretario de Estado Antony Blinken anunció en marzo que Estados Unidos aportaría US$ 300 millones a una misión multinacional de apoyo a la seguridad del país. Pero hasta ahora, solo se han depositado US$ 18 millones en un Fondo Fiduciario gestionado por la ONU para la misión, de los que US$ 8,7 millones han sido aportados por Canadá, US$ 3,2 millones por Francia y US$ 6 millones por Estados Unidos.

Él también pareció reconocerla, dirigiéndose a Opont por su nombre. “Claro que sabía quién era”, dice ella. “Todo el mundo en el barrio sabe que esa es nuestra casa. Pero por qué me llevaron, no lo sé. Todavía me lo pregunto”. La soltaron a la mañana siguiente sin dar explicaciones.

“Pongamos un ejemplo claro. No podemos viajar. No podemos importar. No podemos exportar. Sin embargo, siempre llegan armas. Siempre hay balas. Y no tenemos representantes en la frontera. No tenemos representantes en las aduanas. Sin embargo, todos estos materiales pasan exactamente por estos canales. ¿Cómo llegan hasta nosotros?”, afirma.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.