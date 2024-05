¿Quién es Hope Hicks, la antigua asesora de Trump que testificará en el caso del pago de dinero por silencio en Nueva York?

“Una vez más, no tenía conocimiento de Stormy Daniels más allá de decir que iba a ser mencionada en la historia entre las personas que estaban comprando historias”, testificó Hicks. “No hubo detalles específicos ofrecidos por el reportero, y yo no tenía ninguna otra información aparte de lo que me estaba transmitiendo el reportero”.

Según los informes de “The Divider: Trump in the White House, 2017-2021”, se cita a Trump diciendo: “Bueno, Hope no cree en mí”.

