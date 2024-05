OPINIÓN | ¿Te has dado cuenta de que estamos obsesionados con la comida?

A mí siempre me ha gustado la buena cocina, pero me supera esta nueva generación de obsesivos foodies (como le dicen en Estados Unidos). Aunque me encanta conocer los lugares de moda -y cuando voy a Europa, por ejemplo, en Londres, visito Fortnum & Mason, ¡porque es donde en mi opinión venden la mejor mermelada de limón, o lemon curd, del mundo! También me aseguro de ir a los restaurantes de moda porque los chefs cada día preparan cosas más originales y están llenos de glamour y gente cool.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.