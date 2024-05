El mundo quiere que termine la guerra en Ucrania, pero Putin tiene otra idea

Las noticias no solo son malas, sino que empeoran a diario. El terreno en las líneas del frente se está secando, lo que nos lleva a la temporada de ataques. Rusia tiene un impulso como no se ha visto desde marzo de 2022. Ucrania se ve obligada a admitir qué tan mal está la situación. Gran parte del mundo puede estar cansándose de esta guerra, pero Putin no.

La respuesta retórica de Ucrania ha sido reveladora. Sus líderes, por una vez, han dicho abiertamente lo mal que está la situación. Parecen estar reorganizando a los comandantes, lo cual no es algo que se haga en pleno calor de la batalla sin una razón desesperada. Hay críticas vocales por el fracaso en preparar y fortificar las regiones fronterizas del norte durante el último año. De hecho, a lo largo de gran parte de la línea del frente donde no hay combates activos, y en la retaguardia cercana a las líneas del frente activas, las fortificaciones parecen insuficientes, si no completamente ausentes. Puede ser que Kyiv haya creído tanto en su contraofensiva del verano pasado, que no haya considerado la posibilidad de malas noticias este verano.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.