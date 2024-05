Liberarán a periodista china encarcelada por sus reportajes sobre el covid-19 tras cuatro años de prisión

“Incluso nuestras propias voces están fuera de nuestro control. Nos encarcelan en nombre de la prevención de pandemias y restringen nuestra libertad… Si no podemos obtener la verdad, si no podemos romper su monopolio de la verdad, el mundo no tendrá sentido para nosotros”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.