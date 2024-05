“Damos a luz para perderlos”: madres palestinas heridas lloran la muerte de sus hijos en Gaza

“La vida se ha acabado. Ya no hay alegría”, dice Hijazi. “Cierro los ojos y todos los recuerdos me abruman. Fui al centro comercial y vi la leche de fórmula que usaba para mi hijo, y sentí que me moría. Y sólo era leche de fórmula. Te puedes imaginar lo que me pasa cuando veo su foto, sus videos, sus juguetes o su ropa”, dice. Se le saltan las lágrimas cuando ve un video de Azzouz riéndose.

“Me acompañará toda la vida. Amputación, fracturas, quemaduras, problemas nerviosos… No hay pierna nueva para mí. Esto es algo que no se olvidará. ¿Y cómo voy a olvidarlo? He perdido a mi amado y a mi bebé”, añade.

“Mi hija es la que me salvó. Cuando me lesioné por primera vez, decía: ‘No la quiero a ella. Quiero recuperar a mi hijo'”, dice Hijazi. “Ni siquiera podía levantar la cabeza. No podía verla, y mucho menos cuidarla”. Espera que algún día su hija le dé la energía necesaria para seguir adelante.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.