Un desequilibrio de dos grasas saludables afecta el riesgo de muerte prematura, según un estudio

“E incluso esa relación no puede respaldarse firmemente debido a fallas metodológicas al no considerar otros componentes dietéticos en los resultados clínicos y de salud generales”, agregó Sastre. “Hay muchos componentes alimentarios antiinflamatorios (nutrientes, fitoquímicos, etc.) que están asociados con la reducción de la mortalidad por todas las causas, cáncer y (enfermedades cardiovasculares), y para evaluar únicamente los omega 3 y 6, pueden estar presentes fuertes factores de confusión que sesgar los resultados”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.