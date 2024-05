Conclusiones del día 17 del juicio penal contra Donald Trump: primer día del contrainterrogatorio a Michael Cohen

“Me arrepiento de haber hecho cosas por él que no debería haber hecho, mentir, intimidar a la gente con el fin de lograr un objetivo”, afirmó Cohen. “No me arrepiento de haber trabajado con la Organización Trump. Como expresé antes, algunos momentos muy interesantes, geniales. Pero para mantener la lealtad y hacer las cosas que él me había pedido, violé mi brújula moral, y sufrí la sanción, al igual que mi familia”.

