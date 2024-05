¿Quién es Luis Donaldo Colosio Riojas, aspirante a senador en México e hijo del candidato presidencial asesinado en 1994?

Hasta entonces había rechazado propuestas para entrar a la política. En una entrevista con la periodista Mónica Garza para su canal de YouTube, en septiembre de 2023, Colosio dijo que se alejó del PRI – partido en el que militaba su padre – porque no quería tener que ver con una institución que “mal utiliza de una forma bastante grosera a la figura de Colosio y eso ni yo lo he hecho jamás, se me hace de mal gusto”.

