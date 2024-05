ANÁLISIS | Las tensiones políticas del Gobierno israelí se desbordan y revelan un nuevo peligro para Netanyahu

Pfeffer, autor de la biografía no autorizada titulada “Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu”, dice que la conclusión, al final de una semana de agitación política, es que “de los tres miembros del gabinete de guerra… dos ahora han acusado públicamente al tercer miembro, Netanyahu, de no tener una estrategia para una guerra que lleva siete meses y medio”.

