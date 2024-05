Conclusiones del día 19 del juicio penal a Donald Trump por el pago de dinero por silencio

El juez pidió entonces al jurado que abandonara la sala. Una vez que los miembros del jurado salieron, Merchan dijo: “Quiero discutir el decoro apropiado en mi sala”. “Cuando hay un testigo en el estrado, si no te gusta mi decisión, no dices ‘cielos'”, dijo Merchan a Costello. “No me miras de reojo ni pones los ojos en blanco”, dijo Merchan, mostrando su enfado.

