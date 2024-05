El artista estadounidense Kehinde Wiley, reconocido por pintar el retrato oficial de Obama, niega acusaciones de agresión sexual

“Soy consciente de que no soy la víctima de agresión sexual perfecta”, dijo Awuah-Darko al New York Times, “pero esto es lo que me pasó”.

En el post, afirmaba que Wiley le había “metido mano de forma inapropiada”, delante de otro invitado, y que la acción había sido “inoportuna y no provocada”. Luego describió un segundo incidente ese mismo día como “mucho más grave y violento”, sin dar más detalles. (En una entrevista posterior con el New York Times, afirmó que “un encuentro sexual comenzó de forma consentida, pero que luego se trasladó a un dormitorio, donde… el Sr. Wiley le forzó después de que el Sr. Awuah-Darko dijera que no quería ir más allá”).

