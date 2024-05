Un crucero sin fin donde siempre será verano está listo para recorrer el mundo

Mientras tanto, comprar implica pagar directamente por una cabina: desde US$ 99.000 por una interna, US$ 149.000 por una exterior y US$ 249.000 por un balcón. Luego, los propietarios deben pagar tarifas mensuales a partir de US$ 1.750 por persona, US$ 2.500 por persona o US$ 4.000 por persona, respectivamente; o US$ 21.000, US$ 30.000 o US$ 48.000 por año.

Una cabina interior cuesta US$ 89 por persona por día, las cabinas exteriores comienzan en US$ 119 por persona por día y los balcones en US$ 199. Se incluyen todos los alimentos y refrescos, además del alcohol en la cena, así como wifi y visitas médicas (pero no procedimientos ni medicamentos). También habrá servicio de habitaciones 24 horas al día, 7 días a la semana, servicio de limpieza semanal y servicio de lavandería quincenal sin costo adicional.

También es sorprendentemente accesible si se tienen en cuenta las experiencias de cruceros alrededor del mundo. En el megayate The World, el otro crucero residencial, los precios comienzan en US$ 2 millones al año. Pero en Villa Vie Odyssey, un alquiler anual cuesta menos de US$ 32.485, mientras que un período de tres años le costará US$ 97.455.

