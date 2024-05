¿Por qué la moneda de Costa Rica adquirió valor frente al dólar?

Según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en el primer trimestre de 2024, la llegada de turistas por vía aérea creció 16,8% en comparación con el mismo periodo de 2023. Sin embargo, el experto señala que entre los mismos sectores no todos ganan igual, y por eso han solicitado al Banco Central que revise la política monetaria para contrarrestar los efectos en la pérdida de empleos y competitividad. “El problema es que este auge no está uniformemente repartido, a unos les va bien, pero a otros no, eso sí, a la hora de solicitar aumento del tipo de cambio, todos se benefician”, enfatizó el experto.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.