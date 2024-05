Muere a los 53 años el cineasta detrás del documental de McDonald’s “Super Size Me”

Impulsado por el éxito de su primer proyecto, Spurlock profundizó en otros documentales, incluido “Where in the World is Osama Bin Laden?”, de 2008. y “POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold” de 2011. También creó la serie de telerrealidad “30 Days” en 2005 y ayudó a Hulu a sumergirse en la programación original con la primera serie de la plataforma, “A Day in the Life”.

