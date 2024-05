Las entradas a la Torre Eiffel subirán un 20% para financiar las obras de renovación

Una entrada de adulto que incluya un viaje en ascensor hasta la cima del monumento parisino costará 35,30 euros (US$ 38,31) a partir del 17 de junio, frente a los 29,40 euros (US$ 31,91), informó BFMTV. El mismo billete para niños de entre 12 y 14 años costará 17,70 euros (US$ 19,21) y el precio para niños de entre cuatro y 11 años para llegar a la cima de la torre será de 8,90 euros (US$ 9,66).

