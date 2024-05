Harvey Weinstein podría enfrentarse a nuevas acusaciones de cara a un nuevo juicio, según la Fiscalía

El Tribunal de Apelación dio la razón a la defensa y dictaminó que el tribunal había cometido un error al admitir “el testimonio de supuestos actos sexuales anteriores no imputados contra personas distintas de los denunciantes de los delitos subyacentes, porque ese testimonio no tenía una finalidad material no propensiva”.

Tras la condena de Weinstein en Nueva York, sus abogados apelaron el veredicto. Alegaron que no se debería haber permitido testificar a los testigos de “malos actos anteriores” y que el tribunal no debería haber dado a los fiscales la posibilidad de interrogar a Weinstein sobre casos de abuso verbal e intimidación en el contrainterrogatorio. Finalmente, Weinstein no testificó.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.