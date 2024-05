La aseguradora Sura, con más de 5 millones de usuarios, se retira del sistema de salud de Colombia

“Este gobierno se desentendió del problema. Apostó todo a una reforma fracasada. Subestimó la gravedad de la crisis y parece seguir en negación. Las crisis de salud, que son crisis de oferta (servicios que se cierran, medicamentos que no se entregan, citas que se cancelan, cirugías que se aplazan, etc.) no ocurren súbitamente. Se van profundizando día a día. Pero eso es lo que tendremos, un empeoramiento gradual y progresivo de la atención en salud en Colombia”, agregó Gaviria.

Una preocupación que comparte Jackeline Ruiz, también usuaria de esta EPS: “Una tristeza la verdad esta situación, y no solo para nosotros los pacientes. Por casualidad estaba en Sura cuando se supo la noticia y la médico internista me pidió disculpas porque me atendió 20 minutos más tarde. Se puso a llorar en mi presencia, me dijo que llevaba 17 años en Sura, que había mucho personal bueno laborando y sin saber bien qué va a pasar”.

Así lo expresó a CNN Rafael Cabrera, de 82 años, cliente de Sura en Bogotá desde hace más de 15 años. “Esto es fuerte para mí, en todos estos años no he tenido queja de la atención de Sura y me preocupa mucho qué pueda pasar ahora. Ojalá el mismo Gobierno transe algo con Sura, porque uno piensa, ¿cómo va a echarse más de 5 millones de pacientes encima sin tener claro dónde va a recibirlos?, es grave”.

“No es cierto que el Gobierno Nacional esté destruyendo el sistema de salud. La crisis de las EPS es el resultado de problemas estructurales y sistémicos que se han acumulado a lo largo de los años y no se debe a situaciones coyunturales recientes. El sistema de salud requiere una transformación inmediata que asegure una atención digna y de calidad para todos los colombianos, sin distinción alguna. No es cierto que el Gobierno no haya garantizado los giros de recursos a la EPS Sura, ni a ninguna otra EPS. El Gobierno Nacional ha asegurado cada obligación financiera a las EPS”, señala el comunicado de la Presidencia emitido este martes.

