Melinda French Gates explica por qué renunció a la Fundación Gates y qué hará ahora

“Aunque durante mucho tiempo me he centrado en mejorar el acceso a los anticonceptivos en el extranjero, en la era post-Dobbs, ahora me siento obligada a apoyar los derechos reproductivos aquí en casa”, dijo French Gates en un artículo de opinión publicado el martes en el diario The New York Times. “Durante demasiado tiempo, la falta de dinero ha obligado a las organizaciones que luchan por los derechos de la mujer a adoptar una postura defensiva mientras los enemigos del progreso se dedican al ataque. Quiero ayudar a igualar la balanza”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.