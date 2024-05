Abstencionismo en México: ¿por qué muchos jóvenes no votan?

“Si impulsamos eso atraemos a los jóvenes a una participación política permanente y eso a información y a generar identidades, si no existen esto sin nada más se busca cada tres años a la gente para el voto, pues van a decir ‘sí, muchas gracias, no voto o si voto’, pero no hay una permanencia.

López y Villareal coincidieron en que no se debe pensar que a los jóvenes solo hay que darles actividades deportivas y becas. “Tenemos una Comisión de Juventud y Deporte como si los jóvenes fueran deportistas y no les interesaran otras cosas o solamente pensar en becas para los jóvenes, creo que hablar de una forma mucho más integral de las juventudes, de lo que ellos necesitan, que no todos están estudiando, no todos están trabajando, hay muchas circunstancias, dentro de las juventudes”, puntualizó Lopez.

“Las identidades políticas se ven iguales para un joven que no distingue entre izquierda y derecha, no sabe cuál es la propuesta de cada una, pero lo que sí tiene es afinidades, identidades con algún candidato o candidata con la cual se identifica, con la cual dice ‘él me cae bien porque es guapo, porque es importante, porque es inteligente, porque me gusta su discurso’, o simplemente hay una identidad. Pero si no existe esa identidad, si no existe esa afinidad, simplemente no entra en su esquema el voto, porque no es para ellos importante, porque ya piensan que las cosas están dadas y que es más fácil adaptarse que transformar”, explicó el académico de la UNAM.

“Sí hay una brecha generacional importante, además la participación de los jóvenes en política no es en toma de decisiones, sino como carne de cañón, de avanzada”, dijo la politóloga , pues “los jóvenes no tienen experiencia, no saben lo que están haciendo y eso va generando desencanto en ellos porque no hay nadie que les hable de sus problemas de lo que les interesa a ellos de los retos que les vienen”.

“Al final del día no hay una respuesta y los chavos quieren respuestas inmediatas, quieren soluciones rápidas, cuando no se dan entonces se da el desencanto, se da el desenganche y por lo tanto no hay una consecuencia y un seguimiento político y eso nos lleva a un mayor acto de abstencionismo entre los 25 y los 39 años”, expuso Ramírez.

