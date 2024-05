Los sobrevivientes dicen que Rusia está librando una guerra de violencia sexual en las zonas ocupadas de Ucrania. Los hombres suelen ser las víctimas

“Quiero decirles a todos, decirle a la comunidad internacional, que no es que ellos vinieron, nos ocuparon, se quedaron ahí con ametralladoras y se fueron. No, no fue así”, dijo. “Y lo más terrible no es lo que les estoy diciendo ahora. Lo más terrible es que esto está sucediendo ahora en los territorios ocupados”.

“Primero me pusieron las pinzas en las orejas y mientras me daban descargas eléctricas, también me golpeaban con un palo, me pateaban y me golpeaban con las manos… luego pasaron estos cables desde mis orejas hasta mis genitales. Me decían ‘ahora te vamos a esterilizar’ y cosas así, mientras me electrocutaban los genitales”. Sivak cree tener una idea bastante clara de por qué las tropas rusas decidieron torturarlo de la forma en que lo hicieron y lo amenazaron con violarlo.

“Se rieron cuando me torturaron… me dijeron que los chechenos estaban jo*****o a mi madre. Me llevaron para que me dispararan dos veces, me amenazaron con violarme”, dijo.

