Las 20 mejores ciudades del mundo para los amantes de la gastronomía (incluidas dos latinoamericanas), según Time Out

Y para completar los tres primeros puestos de Time Out está Lima (Perú). Time Out recomienda a los visitantes probar platos emblemáticos como el ceviche y el arroz con pollo. El restaurante Central de la ciudad, recientemente nombrado número uno en los premios World’s 50 Best Restaurants 2023, también recibe una mención.

En el número dos de la lista de Time Out se encuentra la ciudad sudafricana de Johannesburgo, acompañada de la cita del escritor gastronómico Thando Moleketi-Williams, quien recomienda el céntrico barrio de Braamfontein y lugares como el bar de vinos Mamakashaka and Friends, en la calle De Beer, y el restaurante y galería Artivist. Time Out declara que el plato imprescindible de la ciudad es el kota sandwich, un pan relleno con sabrosos ingredientes como patatas fritas, salchichas, huevo o queso, y también destaca el bunny chow, una comida callejera sudafricana con curry, carne o alubias rellenas de pan.

