Cómo transformar tu ansiedad en algo útil

“Solo digo: ‘Está bien, voy a recordar estas cosas, así que Wendy, ya puedes irte a dormir’. Pero a la mañana siguiente voy y tomo todas esas cosas que no me dejaron dormir la noche anterior, y haré algo al respecto. … De esa manera, me hago más productiva. Y uso mi ansiedad como la herramienta que se supone que debe ser”.

Por ejemplo, dijo: “Si sucediera lo mismo cada vez que me fuera de vacaciones, no serían unas vacaciones divertidas. Me gusta la novedad; Me gusta aprender cosas nuevas y estar expuesto a cosas nuevas. Y no puedo controlar eso por definición”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.