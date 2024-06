El Starliner de Boeing realizará su próximo intento de lanzamiento el miércoles

Las condiciones climáticas son 90% favorables para un lanzamiento el miércoles por la mañana, y la única preocupación son los cúmulos, según el 45º Escuadrón Meteorológico de la Fuerza Espacial de EE.UU. Si el lanzamiento no ocurre el miércoles, existe otra oportunidad a las 10:29 a.m. ET del jueves, según la NASA.

La histórica misión, llamada Crew Flight Test, se lanzará a las 10:52 a.m. ET desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. El evento se transmitirá en vivo en el sitio web de la NASA y la cobertura comenzará a las 6:45 a.m. ET.

