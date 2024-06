Acusan al productor discográfico y cantautor The-Dream de violar a una mujer, según una nueva demanda

“Elegir hablar sobre el trauma al que sobreviví ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero en última instancia, lo que Dream me hizo, causó que fuera imposible vivir la vida que imaginé para mí y perseguir mis metas como cantante y compositora”, dijo Mangroe en la declaración de este martes. “En última instancia, mi silencio se ha vuelto demasiado doloroso y me he dado cuenta de que necesito contar mi historia para sanar. Espero que al hacerlo también ayude a otros y evite futuros abusos horribles”.

“Estas afirmaciones son falsas y difamatorias”, dice el comunicado enviado al Times. “Me opongo a toda forma de acoso y siempre me he esforzado por ayudar a la gente a realizar sus objetivos profesionales. Como alguien comprometido a tener un impacto positivo en mis compañeros artistas y en el mundo en general, me siento profundamente ofendido y entristecido por estas acusaciones”.

CNN ha solicitado comentarios a los representantes de Gesteelde-Diamant, pero no ha recibido respuesta. En una declaración que su representante envió a The New York Times, Gesteelde-Diamant negó las acusaciones.

