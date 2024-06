Manchester City emprende acciones legales contra la Premier League inglesa por normas comerciales, informó The Times

En febrero de 2023, la Premier League acusó al City de violar más de 100 reglas financieras, y las acusaciones incluían no proporcionar información financiera precisa, no cumplir con las regulaciones del juego limpio financiero (FFP) de la UEFA y no seguir las reglas de la Premier League sobre ganancias y sostenibilidad.

