Mira el histórico lanzamiento de la primera misión Starliner tripulada de Boeing

Si no se produce el despegue este miércoles, hay otra oportunidad a las 10:29 a.m. ET de este jueves, según la NASA.

El nuevo viaje inaugural de la nave espacial con humanos a bordo está programado para despegar a las 10:52 a.m. ET desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, montada en un cohete Atlas V. El histórico evento se transmitirá en vivo en el sitio web de la NASA, con cobertura comenzando a las 6:45 a.m. ET.

