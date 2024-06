ANÁLISIS | El artículo de The Wall Street Journal sobre la agudeza mental de Biden tiene fallos evidentes

Katie Rogers y Annie Karni, de The New York Times, incluso informaron el año pasado de que McCarthy había elogiado las facultades mentales de Biden cuando hablaba entre personas de confianza, una melodía totalmente diferente de la que canta ahora en público. “En privado, el Sr. McCarthy ha dicho a sus aliados que ha encontrado al Sr. Biden mentalmente agudo en las reuniones”, informaron Rogers y Karni en marzo de 2023. Rogers volvió a publicar esa información el miércoles a raíz de la historia de The Wall Street Journal.

