Habló con una mujer en una parada de autobús durante sus vacaciones. Luego se enamoraron

“Si no hubiera viajado a Fiji y no lo hubiera conocido, seguramente tampoco habría viajado a Brasil en 2016”, afirma Tristano. “Y mi hijo Gabriele no estaría aquí hoy”.

“Pero después de esta semana dije: ‘Mira, no tengo nada que perder, será mejor que lo intente y si no funciona entonces no puedo arrepentirme de algo que no hice’. Y mi mamá me apoyó”.

“Siempre pensé, ya sabes, esto obviamente no puede continuar para siempre. En algún momento tendremos que decidir qué hacemos”, recuerda Tristano. “Y no estaba seguro de ninguna manera, porque sabía que no estar juntos no significaba que yo no iba a ser feliz, ella no iba a ser feliz…”

