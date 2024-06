La gripe aviar hace estragos en los animales. Los humanos la ignoramos bajo nuestro propio riesgo

La Dra. Seema Lakdawala, microbióloga e inmunóloga de la Universidad de Emory especializada en la gripe, cree que la diferencia en la gravedad de los síntomas puede deberse a la exposición previa a los virus estacionales. Sus experimentos con hurones sugieren que nuestros cuerpos no estarían necesariamente totalmente indefensos. En su laboratorio, los hurones con exposiciones previas a cepas de gripe estacional no enfermaron tanto cuando se expusieron a nuevos virus de la gripe en comparación con los que no habían estado expuestos a cepas estacionales.

Estos errores no siempre favorecen al virus. La mayoría de las veces, los virus con errores no funcionan o no son lo suficientemente aptos para seguir copiándose y sobreviviendo. Pero de vez en cuando, un error aleatorio puede dar lugar a un cambio en el virus que le proporcione una ventaja en su entorno, y esa versión del virus seguirá propagándose y creciendo.

