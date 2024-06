Reseña de “Intensamente 2”: emociones tan familiares que parecen déjà vu

El verano boreal es una época perfecta para ir al cine, no solo para buscar entretenimiento, pero para mantenerse fresco con un sistema de aire acondicionado. Tal vez “Intensamente 2” sea el incentivo número uno para llenar las salas de cine y no solo el aire fresco, pero una historia repetitiva con la cual Disney y Pixar se sintieron seguros al contar —puesto que seguía una fórmula que resultó en éxito la primera vez— tiene la posibilidad de no convencer a la audiencia y simplemente podrán quedarse en casa para ver la primera entrega desde la comodidad de su sala… o esperar esta secuela en streaming.

