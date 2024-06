Las “esferas de Dyson” se teorizaron como una forma de detectar vida extraterrestre. Los científicos dicen haber encontrado pruebas potenciales

“Tenemos 53 candidatas a anomalías que no pueden explicarse bien, pero no podemos decir que todas ellas sean candidatas a esferas de Dyson, porque no es eso lo que buscamos específicamente”, explica Gabriella Contardo, investigadora posdoctoral de la Escuela Internacional de Estudios Avanzados de Trieste, Italia, que dirigió el estudio anterior. Añadió que tiene previsto cotejar los candidatos con el modelo de Suazo para ver cuántos encajan en él.

Los datos utilizados por los investigadores proceden de dos telescopios espaciales activos: el Wide-field Infrared Survey Explorer, o WISE, de la NASA, y Gaia, de la Agencia Espacial Europea, así como de un estudio astronómico del cielo en luz infrarroja denominado The Two Micron All Sky Survey. También conocido como 2MASS, la colaboración entre la Universidad de Massachusetts y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia espacial estadounidense tuvo lugar entre 1997 y 2001.

Los autores del estudio, publicado el 6 de mayo en la revista académica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, se propusieron específicamente buscar esferas de Dyson, en forma de calor infrarrojo cerca de estrellas que no pudiera explicarse de ninguna otra manera.

