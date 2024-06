¿Estás pensando en comprar una casa? Estas ciudades de EE.UU. están entre las más “prohibitivas” del mundo

En un artículo de opinión publicado en el Financial Post de Canadá, Wendell Cox, investigador del Frontier Centre for Public Policy, abogó por que Canadá, en particular, siguiera el ejemplo de Nueva Zelandia y liberara más tierras para su desarrollo inmediato.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.