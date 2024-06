“Inside Out 2” sacude la apagada taquilla del verano

Encaminada a tener a un fin de semana de US$ 155 millones según estimaciones de Comscore, la película marca el estreno de taquilla más lucrativo desde “Barbie” de julio pasado, que recaudó US$ 162 millones. Según Comscore y Disney, “Inside Out 2” también se aseguró el segundo puesto como estreno de tres días de animación estadounidense con mayor recaudación de todos los tiempos, ya que quedó a menos de US$ 30 millones por detrás de “The Incredibles 2” de 2018. También superó a “Dune: Part 2” como el estreno más taquillero de 2024 hasta el momento.

