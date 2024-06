ANÁLISIS | Puede que Putin necesite armas del norcoreano Kim, pero ¿qué está dispuesto a dar a cambio?

“Entonces cooperábamos con los rusos en estos dos frentes… nos reuníamos, teníamos los mismos objetivos… y los chinos nos seguían de cerca en ambas cuestiones”, dijo McFaul en un podcast organizado el mes pasado por el grupo de reflexión Center for Strategic and International Studies. “Fíjense en dónde estamos hoy, completamente al revés… no estamos cooperando en absoluto en ninguno de esos aspectos… es un mundo completamente nuevo y trágico”.

También para Putin, la visita es una oportunidad de enviar una señal, o una amenaza, de que Rusia no está sola. “Putin está poniendo de relieve que Rusia tiene amigos, y está propagando la idea de que Ucrania no puede ganar la guerra porque Rusia no se quedará sin armas”, dijo John Erath, director principal de política del Centro para el Control de Armas y No Proliferación, una organización sin fines de lucro en Washington.

