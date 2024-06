El regreso de los astronautas se retrasa nuevamente mientras Boeing y la NASA intentan aprender más sobre los problemas con las naves espaciales

Si el cronograma actual se mantiene, Williams y Wilmore podrían subir a bordo de la cápsula Starliner y desacoplarse de la estación espacial justo después de las 10 p.m. ET del 25 de junio, antes de lanzarse en paracaídas para aterrizar poco antes de las 5 a.m. ET del 26 de junio.

