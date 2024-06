Boeing cometió “el crimen corporativo más letal de la historia de EE.UU.” y debería ser multada con US$ 24.000 millones, dicen familias de víctimas

El acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2021 que Boeing alcanzó con el Departamento de Justicia fue duramente criticado por los familiares y algunos miembros del Congreso en aquel momento. Boeing acordó pagar US$ 2.500 millones, pero la mayor parte de ese dinero, US$ 1.770 millones, se pagó a las aerolíneas propietarias de los aviones inmovilizados, dinero que Boeing ya había acordado pagar. También acordó crear un fondo de US$ 500 millones para compensar a los familiares, algo que también había aceptado hacer ya ante las demandas, y habría pagado una multa de US$ 244 millones al Gobierno federal.

