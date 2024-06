Estados Unidos teme que el Domo de Hierro de Israel se vea desbordado en guerra contra Hezbollah, según funcionarios

Funcionarios estadounidenses no han dicho explícitamente a Israel que se oponen a cualquier ataque contra Hezbollah, pero les están advirtiendo de que sus acciones podrían conducir a una guerra mayor que las dos partes en realidad no quieren, dijo un funcionario estadounidense. Israel ha argumentado que puede llevar a cabo una “guerra relámpago”, pero Estados Unidos les está advirtiendo de que quizá no sean capaces de garantizar que siga siendo una campaña limitada, dijo el funcionario.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.