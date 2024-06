ANÁLISIS | El contraste de la noche del debate con el que Biden espera ganar las elecciones de 2024

Hubo ocasiones aisladas durante la presidencia de Trump en las que cumplió las expectativas de decoro. Karl Rove, el arquitecto de la victoria de Bush en la reelección de 2004, escribió en su columna de The Wall Street Journal la semana pasada que “Trump no puede parecer desquiciado o enfurecido”. Las palabras ‘elecciones amañadas’ no deberían salir de sus labios. Tiene que mantener la calma y no puede hacer que todo gire en torno a sí mismo”. Es un consejo astuto, pero Trump casi nunca se comporta así.

Ambos ataques funcionaron. Pero ésta no es una campaña convencional y Trump no es un candidato convencional. Los demócratas se han sentido frustrados por el hecho de que el regreso del expresidente a la escena política y su triunfo en la candidatura del Partido Republicano no hayan consolidado la comparación y lo hayan hecho políticamente inaceptable. Y la idea de que los votantes finalmente conectarán los puntos depende de la premisa de que la mayoría de los estadounidenses, a diferencia de los obsesivos políticos de las campañas y los medios de comunicación, no piensan en política ni en elecciones presidenciales la mayor parte del tiempo. Sólo necesitan un empujón que les recuerde cómo solían ser las cosas.

Es la encarnación de una de las bromas más defensivas del propio Biden: la idea de que no necesita ser universalmente popular, sólo más aceptable que el otro, que, afortunadamente para él, resulta ser el expresidente más extremista de los tiempos modernos. “Mi padre solía decir: ‘Joey, no me compares con el Todopoderoso. Compárame con la alternativa'”, ha dicho el presidente durante años en sus mítines. El argumento es una red de seguridad para un presidente con el tipo de bajos índices de aprobación que normalmente le condenarían a un solo mandato y que ha tenido dificultades para vender sus logros a los votantes.

