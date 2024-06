ANÁLISIS | La pregunta más importante que el debate Biden-Trump puede responder a los votantes

Galston cree que no será tan fácil para Biden disipar las dudas sobre su edad. “La situación de Biden es más difícil; no es similar a la de Reagan porque fue un episodio [en el primer debate] el que planteó la cuestión de la edad para Reagan”, dijo Galston. “En el caso de Biden ha sido un tema constante durante muchos meses. La impresión negativa que Biden tiene que superar está mucho más arraigada. No me imagino que una sola frase pueda hacer por Biden lo que una sola frase hizo por Reagan. Creo que su reto es ofrecer una actuación sostenida y centrada durante 90 minutos”.

