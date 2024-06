La periodista cubana Alondra Santiago abandona Ecuador tras revocatoria de su visa permanente

“En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador, y no me voy deportada, me voy antes de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno, no seré parte de la cortina de humo que están poniendo para tapar su incompetencia (…) Hoy mi integridad física, emocional y mental están comprometidas”, precisó Santiago.

