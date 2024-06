ANÁLISIS | Qué dijeron y qué no dijeron Biden y Trump a los latinos en el debate: estigmatización, inseguridad en la frontera y falta de soluciones

Aunque el desempleo se encuentra en mínimos históricos y los salarios reales están aumentando incluso pese a la inflación —de acuerdo a un reciente reporte de la asociación hispana Unidos US basado en una encuesta de noviembre de 2023— esas mejoras no alcanzan a los millones de migrantes latinos indocumentados que muchas veces no cuentan con la protección de estar registrados legalmente. Según la misma fuente, casi dos tercios de los latinos dicen que están muy preocupados por el aumento del costo de vida y el pago de su alquiler o vivienda.

“Ojalá Biden le hubiera dicho a Trump que un país fuerte no teme a los refugiados, sino que les da la bienvenida y gana fuerza con esa infusión”, dijo Alvarado. “Lo que me queda en el corazón es que los inmigrantes estamos solos y que debemos prepararnos para lo peor. (…) Me atrevo a decir que un gran segmento de latinos puede que se esté inclinando hacia Trump”, concluyó el analista Alvarado.

