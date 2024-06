Qué es y qué significa ser queer

Series de televisión como “Queer as Folk” y “Queer Eye for the Straight Guy” expusieron aún más al público a una interpretación diferente del término: queer, tal y como se utilizaba en esas series, “seguía implicando extrañeza y diferencia respecto a la norma sexual, pero esa extrañeza era ahora una cuestión de orgullo autoconsciente”, afirmó Coles.

La sexualidad no tiene por qué tener una definición específica, y el término “queer” permite a la gente aprender quiénes son y reivindicarlo por sí mismos”, afirma la Dra. Lexx Brown-James, terapeuta y educadora sexual que copresenta “Queer Sex Ed”, una serie web de la organización de defensa del colectivo LGBTQ It Gets Better.

Las personas no binarias, es decir, aquellas cuya identidad de género no encaja en las categorías binarias de hombre o mujer, o que no se identifican con ningún género, también podrían identificarse como queer, afirma Allen. El término puede convenir a las personas que tienen una relación menos estricta o estática con el género.

“Queerness es turbio por definición: esencialmente, lo que no es la norma”, afirma Maya Satya Reddy, fundadora del Queer Asian Social Club, un colectivo que aboga por mejorar la visibilidad de los asiático-estadounidenses LGBTQ en los medios de comunicación. “Creo que el queerness me dio y me sigue dando mucho espacio para fluir entre identidades o entre lo que algo significa para mí ese día”.

