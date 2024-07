ANÁLISIS | Los demócratas temen tanto mantener a Biden como reemplazarlo

Dicen que el círculo íntimo del presidente que dirige la campaña y lo preparó para el debate (y que antes del jueves por la noche les dijo a algunos en privado que la preparación había ido bien) no son honestos o no son capaces de guiarlo hacia una salida o una recuperación. En una recaudación de fondos LGBTQ en la ciudad de Nueva York este viernes por la noche, un asistente dijo que algunas de las conversaciones incluso se volvieron contra Jill Biden, y el profundo amor por ella como la peculiar y reticente esposa política rápidamente se convirtió en exasperación porque ella no está dispuesta a dar el paso que los llevaría a abandonar la Casa Blanca.

