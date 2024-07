José Raúl Mulino en CNN: su propuesta de cerrar la ruta del Darién, la lucha contra el narco y su vínculo con Ricardo Martinelli

“Seguimos en una postura de condena, con todo lo que ha pasado en la invasión rusa en Ucrania. Eso no se puede permitir. Y espero y confío que en las instancias correspondientes de mucho más nivel que la región nuestra se pueda llegar a un entendimiento entre Rusia y Ucrania que pacifique lo que está sucediendo ahí, que no es bonito, no es agradable, es inhumano y en medio de un desbalance de fuerzas muy grande”.

De todos modos, aclaró: “Yo no he pensado porque esa realidad no se ha planteado, y siempre he sido muy cauteloso en especular en materia de política exterior”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.